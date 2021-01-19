تسع شركات رابحة ترفع مؤشر البورصة العراقية

2021/01/19 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اسهمت 9 شركات رابحة برفع مؤشر البورصة الثلاثاء ، بنسبة 0.20%.وتصدرت شركة نقل المنتجات النفطية الشركات الرابحة تلتها شركة فنادق المنصور.ولم يخل المؤشر من الشركات الخاسرة اذ بلغت 3 شركات تصدرتها شركة فندق بابل تلتها شركة العراقية لانتاج البذور.وجر خلال الجلسة تداول 9,2 مليار سهم بقيمة 3,9 مليار دينار.وتصدرت شركة المصرف العراقي الاسلامي الشركات من حيث التداول والقيمة بتداولها 9 مليارات سهم بقيمة 3,6 مليار دينار./انتهى8

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