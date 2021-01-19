قريباً… العراق يصدر منتجاته من الصناعة الكهربائية الى سوريا

2021/01/19 | 20:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف مدير عام شركة أور للصناعات الكهربائية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اكمال استعدادات التصدير للخارج.

وقال حيدر سهر، في تصريحات صحافية، إن إدارة شركته “اكملت كافة متطلبات إصدار اجازة التصدير وعينت الوكيل الخارجي الذي بدوره اكمل كافة اجراءات الاستيراد من شركة أور العامة”.

وبين سهر، أن “الدفعة الأولى من عمليات التصدير لم تحدد حتى الآن كم تبلغ، وهي للمرة الأولى بتاريخ الشركة وستكون باتجاه الجمهورية السورية”.

وتابع، أن ” طريق التصدير سيكون عبر البحر من البصرة الى ميناء طوروس السوري، وليس عن طريق البر”.

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