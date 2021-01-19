وكما أسلفْنا - جواد كاظم غلوم

2021/01/19 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم لهم الشوارعُ السالكة والمصفقون الحمقى يتخايلون بخيولهم المسوّمةيثيرون الصخب بكرنفالاتهم ولنا الأزقة الخلفية الخانقة الموبوءة نهجع كالخراف المتعبة العائدة ..من مراعيها البعيدةموائدنا ما سخّر الله لنامن فضلات بركاته التي لا تنضبموائدهم من خراطيم الشيطانورقرقة الأخضر الهفهاف وسموم الأفاعي والسرقات المبيضّة .ولأننا شمُّ الأنوفترانا نخلع أحذيتنا المتهرئة ......





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