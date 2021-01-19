إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن عشية تنصيب بايدن رئيسا

2021/01/19 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت السلطات الأميركية إجراءات الأمن في العاصمة واشنطن والولايات بصورة غير مسبوقة عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

قال مسؤول في البنتاغون إن وزارة الدفاع أجازت نشر قرابة الفين وسبعمئة وخمسين فردا من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل تنصيب بايدن من مختلف الخبرات الأمنية، حيث تضم العناصر الأمنية خبراء في التخلص من الذخائر المتفجرة وفرقا طبية متخصصة.

من جهته، قال الحرس الوطني الأميركي إن عدد قواته المنتشرة في واشنطن بلغ لغاية الآن أكثر من واحد وعشرين ألف عنصر أمني، مشيرا إلى أن مهام القوة توزعت بين دعم قوات تنفيذ القانون لحماية أعضاء وموظفي الكونغرس، وتأمين أراضي وممتلكات مبنى الكونغرس، وتعيين نقاط مراقبة حركة المرور، وإدارة الحشود، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي.

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