مؤسسة المسارات ترصد خطابات الكراهية في العراق

2021/01/19 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت مؤسسة المسارات للتنمية الثقافية والإعلامية أن نسبة خطابات الكراهية في العراق شهدت ارتفاعاً حادا وصل الى 174 رسالة في اليوم الواحد في 2020.وأشار احدث تقارير المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية الى أن “خطابات الكراهية الواردة من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ارتفعت في العام 2020 الى اكثر من الضعف …

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