مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات في جلسته الأسبوعية

2021/01/19 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

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جلسة اليوم

فوتو: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

منذ 27 دقیقة

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اصدر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عددا من القرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان اليوم، (19 كانون الثاني 2021)، ان "مجلس الوزراء، عقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي اكد خلال الجلسة على وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها".

وبين، انه "أكد لكل القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي"، موضحا ان "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية ووفق إجراءات نزيهة".

وتابع البيان، انه "تمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريرا مفصلا عن تطورات الجائحة في البلاد، والاجراءات الحكومية لمواجهتها".

وزاد، "كما استضاف امين بغداد، واستعرض اجراءات وخطط الامانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها".

وأشار إلى ان "المجلس ناقش جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

اولا/ بناء على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكون تأريخ 10/10/2021، موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور.

ثانيا / الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017)، بحسب الاتي:

1- استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.

2- دمج مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.

ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (24 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى احكام المادتين (61/ البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعا/ تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء.

خامسا/ الموافقة على إستمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الارهاب.

سادسا/ إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى جمهورية العراق، استنادا إلى أحكام المادة (80/ ثالثا) من الدستور، والمادة (36) من قانون إقامة الأجانب".

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