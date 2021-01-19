معظمهم من النساء.. تفاصيل العثور على 7 جثث في سوريا لعراقيين

2021/01/19 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عثر اليوم الثلاثاء على جثث 7 أشخاص معظمهم من النساء يحملون الجنسية العراقية في ناحية الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، شمال شرقي سوريا.

وذكرت وسائل اعلام سورية، (19 كانون الثاني 2021)، أن "الجثث السبع تعود لأشخاص من أسرة واحدة معظمهم نساء تمت تصفيتهم في محيط ناحية الهول شرقي الحسكة حيث تسيطر (قوات سوريا الديمقراطية) وجميعهم من الجنسية العراقية ويعملون في رعي الأغنام".

وتكررت حالات القتل خلال الفترة الأخيرة في المناطق التي يسيطر عليها عناصر "قسد"، وذلك جراء الفلتان الأمني والفوضى الحاصلة وانتشار السلاح، حيث سجلت أكثر من حالة قتل باستخدام أسلحة بكواتم للصوت.

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