2021/01/19 | 21:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تنشر 15 فريقاً للحيلولة دون تفشي إنفلونزا الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تنشر 15 فريقاً للحيلولة دون تفشي إنفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تنشر 15 فريقاً للحيلولة دون تفشي إنفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).