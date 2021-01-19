وزير الداخلية: سيتم إطلاق مشروع تغيير الجواز العراقي

2021/01/19 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، عن قرب إطلاق مشروع تغيير الجواز العراقي. وقال الغانمي في لقاء متلفز تابعه “النور نيوز” إن “وزارة الداخلية شكلت لجنة لتغيير الجواز العراقي، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات”. واضاف، أن “التغيير سيكون بهدف جعل الجواز العراقي بمكانة تليق بالعراق وتحسين موقعه ضمن التصنيف العالمي …

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