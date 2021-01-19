هل المستشرق موظف ام باحث ؟

2021/01/19 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

مستشرق كلمة متداولة بكثرة تعني ان

الشخص الذي يخوض او يتخصص في علوم الشرق

وهذا التعريف يقود الى متاهات

واستفهامات ، ماهي علوم الشرق هل هي

الديانة ام العادات والتقاليد

الاجتماعية ام

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