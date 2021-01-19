2021/01/19 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو اليوم اجتماع لجنة

دراسة أسباب حالات الانتحار في العراق

في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، بحضور

مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة

العامة لمجلس ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تبحث أسباب حالات الانتحار في مخيمات النزوح بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تبحث أسباب حالات الانتحار في مخيمات النزوح بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).