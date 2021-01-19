تعرف على اهم قرارات مجلس الوزراء

2021/01/19 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس

الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها

استضافة المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات.

واكد الكاظمي خلال الجلسة على وضع كل

إمكانيات الدولة لد

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