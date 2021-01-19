Western Digital تكشف عن أقراص تخزين بسعة 4 تيرابايت

2021/01/19 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت شركة Western Digital عن مجموعة جديدة من أقراص التخزين الخارجية المتطورة التي تبلغ سعة كل منها 4 تيرابايت.

وأول نموذج من هذه الأقراص يحمل اسم My Passport SSD، ويتمتع بسرعة قراءة للبيانات تصل إلى 1050 ميغابايت في الثانية وسرعة تخزين تصل إلى 1000 ميغابيات ف الثانية، فضلا عن أن هيكله مطور ليكون قادرا على تحمل الصدمات والسقوط من ارتفاع 1.8 م.

وسيطرح من هذا القرص عدة نماذج بألوان مختلفة هي الأحمر والأزرق والرمادي والفضي والذهبي، بسعر 680 دولارا تقريبا.

أما القرص الثاني WD_BLACK P50 Game Drive SSD والذي يبلغ سعره 750 دولارا، فيتمتع بسرعة قراءة للبيانات تصل إلى 2000 ميغابايت في الثانية، كما أنه يتوافق مع مختلف نماذج الحواسب ومع منصات Xbox و Nintendo Switch و PlayStation للألعاب الإلكترونية.

وثالث قرص يحمل اسم SanDisk Extreme جاء بسعة 4 تيرابايت أيضا، وزود بهيكل محمي من الصدمات ومن الماء والغبار وفقا لمعايير IP55، وبسعر 700 دولار تقريبا.

أما القرص الأبرز SanDisk Extreme Pro فجاؤ بسرعة قراءة وتحميل للبيانات تصل إلى 2000 ميغابايت/ثا، وبسعر 750 دولارا تقريبا.



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