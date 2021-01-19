الديوانية: الآليات تدور من جديد في مجمع الشنافية السكني (صور)

2021/01/19 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات، الثلاثاء، استئناف تنفيذ مشروع الشنافية السكني في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021)، إنه "استأنفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة تنفيذ مشروع المجمع السكني في ناحية الشنافية التابع لمحافظة الديوانية، عن طريق شركة الرشيد العامة واشراف دائرة الإسكان التابعتين للوزارة".

وقال مدير عام الشركة المنفذة المهندس أسعد أمير وفقا للبيان، إن "استئناف العمل جاء بعد توفير جزء من التخصيصات المالية للمشروع، الذي يضم 331 داراً سكنية بإنموذجين ومرافق خدمية وبنى تحتية وتربوية وصحية وتجارية ومساحات خضراء".

وأوضح، أن "العمل يُنفذ باسلوب البناء الحديث عن طريق استخدام القطع الخرسانية المسبقة الصب، والمسلحة بألياف زجاجية والمسماة اختصاراً (G.



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C)، وهي تقنية جديدة يتم وفقها تنفيذ المشروع".

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