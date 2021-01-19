2021/01/19 | 21:30 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين "ترتكب إبادة" في حق المسلمين الأويغور في إقليم شينجيانغ.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: الصين ترتكب إبادة جماعية بحق مسلمي الأويغور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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