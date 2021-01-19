درجال يطالب المالية النيابية برفع حجم المبالغ المخصصة للوزارة في الموازنة

2021/01/19 | 21:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استضافت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها ورئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

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