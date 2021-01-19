الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع ترقب تطورات التحفيز

2021/01/19 | 21:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المزيد من التحفيز المالي.

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