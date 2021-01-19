الوزراء العراقي يصدر 6 قرارت.. أبرزهم تعديل قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية

2021/01/19 | 21:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، أبرزهم تعديل قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية. وقرر مجلس الوزراء في بيان صادر، اليوم، الموافقة على مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك …

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