الزراعة تعلن السيطرة على بؤر الإصابة بانفلونزا الطيور

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن السيطرة على بؤر الاصابة بمرض انفلونزا الطيور التي حدثت في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، في بيان: ان" بؤر الاصابة بمرض انفلونزا الطيور التي حدثت في قضاء سامراء تم السيطرة عليها بشكل كامل استنادا الى قانون الصحة الحيوانية 32 لعام 2013 من خلال اتخاذ اجراءات العزل المناسبة ولمسافة ثلاثة كيلومترات مع اتلاف الدجاج المصاب وتعقيم القاعات، فضلا عن استمرار عملية المراقبة والتحرى".

واشار الى" وجود كميات كبيرة من الدجاج والبيض في المحافظة والتي هي سليمة و بعيدة عن اماكن الاصابة مما يتطلب بيعها الى محافظات اخرى مقترنة بشهادات فحص بيطرية ولاجل تخفيف هذه الكميات في المحافظة وعدم الاضرار بالمنتجين مما يتطلب تسويقها الى الاسواق المحلية"، مؤكدا ان" هذه العترة من المرض (H5N8) هي غير معدية للانسان".

ودعا النايف، قيادة العمليات والاجهزة الامنية ذات العلاقة الى" تسهيل انسيابية انتقالها وهي مرفقة بشهادات صحية بيطرية"، منوها الى ان" الوزارة لم تمنع اي انتقال للدجاج والبيض من محافظة صلاح الدين وذلك لان كوادرها البيطرية سيطرت بشكل كامل على البؤر المصابة ولاخشية على المواطنين من اي حالات تدعوا للشك في عملية اقتناء المنتج المحلي سواء كان بيض المائدة او الدجاج الحي".

كما اهاب المتحدث بسام وزارة الزراعة، بالمحافظين" الى تسهيل عملية نقل المنتج المحلي لمادتي بيض المائدة والدجاج الحي بين المحافظات مع أخذ التحوطات الصحية اللازمة بهذا الشأن"، مطمئنا المواطنين" بصحة الاجراءات للحد من هذا المرض وغير المعدي للانسان فضلا عن دعوتهم الى اقتناء المنتج المحلي بشكل طبيعي".

PUKmedia وكالات

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