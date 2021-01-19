2021/01/19 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبى جوي: امطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من يوم غد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبى جوي: امطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من يوم غد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبى جوي: امطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).