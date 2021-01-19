الكهرباء توضح حجم ما خسرته من الأموال والطاقة بعد استهداف الأبراج

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، الثلاثاء، حجم ما خسرته وزارة الكهرباء بعد استهداف ابراج الطاقة يوم امس من الأموال والطاقة.وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حجم ما خسرته وزارة الكهرباء بعد استهداف ابراج الطاقة يوم امس يبلغ 6 مليار دينار عراقي وفقدان اكثر من 500 ميغاواط، وتم اعادة خط نقل كركوك وكوادر الوزارة مستمرة بالعمل".وبشأن ملف الغاز الايراني، اشار العبادي الى أن "إطلاقات الغاز الايراني لغاية الان بلغت 7 مليون متر مكعب ونتطلع الى زيادة هذه النسبة".وأضاف أن "اعادة دفع الغاز من قبل ايران الى العراق جاءت بعد الاتفاق المبدئي مع وزير الطاقة الايراني خلال زيارته الى بغداد".وأكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، 19 كانون الثاني، 2021، استهداف أبراج وخطوط نقل للطاقة ومحطات تحويلية في في ديالى ،وكركوك، وجرف الصخر، والقائم.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استهدافات كبيرة وممنهجة تطال ابراج وخطوط نقل الطاقة والمحطات التحويلية في ديالى، وكركوك، وجرف الصخر، والقائم".واضاف البيان أنه "في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الكهرباء ومنتسبيها جهوداً كبيرة لتوفير افضل الخدمات من الطاقة الكهربائية الى المواطنين الكرام، يعاود الاٍرهاب من جديد لينشر التخريب عبر استهدافه لا ضبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق 400 ك.ف، والمحطات المتنقلة 123/33 في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والانبار".واشار إلى أن "الوزارة تود ان تعلم المواطنين الكرام بحدوث استهداف ارهابي واعمال تخريبية للخطوط الناقلة في مساء يوم الاثنين الموافق 18 كانون الثاني الجاري من عام 2021 ، حيث ان استهداف الخطوط ادى الى انفصال خط كركوك - منصورية الغازية 400 ك.ف من الجهتين بعد سقوط البرج رقم 131".وتابع البيان أن "الاستهداف ادى ايضا إلى انفصال خط ديالى - كركوك 400 ك.ف بعد سقوط البرج رقم (235- 237)، فضلا عن حرق ثلاث متنقلات في ديالى من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد الاشتباك مع قوة من الشرطة وتهديد العاملين فيها واعتقالهم والافراج عنهم فيما بعد اي بعد ساعات".واشار البيان إلى أن "انفصال خط شرق كربلاء_مسيب الحرارية وسقوط ابراج في منطقة جرف الصخر/هور حسين".ولفت إلى أنه "بناءً على هذا التخريب خرجت اجزاء كبيرة من خطوط ومحطات نقل وتوزيع الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك فضلا عن اجزاء اكبر في محافظتي ديالى وصلاح الدين وحدوث إطفاء تام لاقضية قرة تبه وجلولاء".واوضح أن "هذه الاعمال مجتمعة من حرق للمتنقلات وإسقاط للابراج أدى الى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي".وبين أنه "من خلال ما تقدم تهيب الوزارة بالمواطنين والقوى الأمنية المحافظة على ممتلكات الشبكة الكهربائية الوطنية، والتبليغ عن اي اعمال مشبوهة تروم الضرر بالمال العام، لأن تخريبها يضر بأبناء الشعب العراقي الكريم وحرمانه من نعمة التيار الذي يمثل عَصّب الحياة وركن اساس لايمكن الاستغناء عنه".

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