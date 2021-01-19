استبعاد 6 لاعبين من قائمة ريال مدريد لمواجهة ألكويانو

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء، (19 كانون الثاني 2021)،عن قائمة فريقه التي ستُواجه ديبورتيفو ألكويانو، غداً الأربعاء، في دور الـ32 كأس ملك إسبانيا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "ألكوياو".

وشهدت القائمة المستدعاة غياب 6 لاعبين بارزين، ويتعلق الأمر بكلٍ من سيرجيو راموس ورافائيل فاران وروديجو جوس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى لوكا مودريتش وداني كارفاخال ومارتن أوديجارد بقرار فني.

وعرفت القائمة، تواجد إدين هازارد، رغم الأنباء التي أشارت إلى رغبة زين الدين زيدان لإراحته في هذا اللقاء، حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة تُبعده عن الملاعب مرة أخرى.

وربما يدفع زيدان بأفضل تشكيلة له، فقد قال اليوم،" لقد رأينا ما فعله نادي ألكويانو، نحن نعلم بما يحدث في هذه البطولة (خروج أتلتيكو مدريد وبعض أندية الدرجة الأولى) ويجب أن نكون مستعدين 100% منذ الدقيقة الأولى".

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، ألتوب.

الدفاع: إدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، ميندي، تشوست.

الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو ألاركون، بلانكو.

الهجوم: إدين هازارد، بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو.

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