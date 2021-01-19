توضيح من مكتب محافظ صلاح الدين بشأن معاملات توزيع الأراضي لشريحتي الشهداء والجرحى

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر مكتب محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن معاملات توزيع الأراضي لشريحتي الشهداء والجرحى.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "حسب توجيه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، فأن توزيع قطع الاراضي السكنية لشريحتي شهداء وجرحى الارهاب والتي سوف تتم القرعة عليها يوم الخميس القادم سيكون للمعاملات المسلمة لدى مديرية بلدية تكريت - قسم الاملاك لغاية سنة ٢٠١٧ وحسب الاسبقية".وتابع "اما فيما يخص القرعة فأنها تتم على ارقام القطع بحضور المشمولين من اصحاب المعاملات لغاية التاريخ المشار اليه اعلاه اما فيما يخص السنين الاخرى سوف يتم استكمال اجراءات تهيئة قطع لغرض التخصيص لهم على شكل وجبات متتالية وحسب الضوابط والتعليمات المعمول بها".

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