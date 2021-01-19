العثور على 7 جثث لعائلة عراقية في الحسكة السورية

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر اليوم الثلاثاء على جثث 7 أشخاص معظمهم من النساء يحملون الجنسية العراقية في ناحية الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، شمال شرقي سوريا....

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