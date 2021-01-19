سانا: انفجار في الشركة السورية للغاز في حمص

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت وكالة سانا السورية، الثلاثاء، أن انفجارا حدث في الشركة السورية للغاز في حمص.ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني في المحافظة، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى المكان.

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