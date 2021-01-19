الصدر يرفض تأجيل “آخر” للانتخابات

2021/01/19 | 21:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد جديد للانتخابات القادمة، بناءً على ما طرحته المفوضية العليا للانتخابات. وقال الصدر في تدوينة، “باسم الوطن والشعب إذا بقيت الحياة..فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات”، مبينا “خلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والعمل على إنجاحها وإتمامها على أتم وأجمل وجه والكف عن الصدامات والمهاترات”. وتابع، “يجب أن نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب”.

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