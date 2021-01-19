معهد التطوير البرلماني ينظم دورة تدريبية عن اعداد الموازنة

2021/01/19 | 21:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

نظم معهد التطوير البرلماني اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية عن (دور رؤساء الاقسام في إعداد موازنة دوائر مجلس النواب) على مدى يومين.

وحضر الدورة التي رعاها الدكتور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب، نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد.

واثنى الحداد خلال حضوره الدورة التدريبية التي عقدت بقاعة الشبيبي، على ما يقدمه معهد التطوير البرلماني من دورات ونشاطات تسهم في رفع مستوى الملاكات الوظيفية للارتقاء بالدور الايجابي للمجلس، منوها بان الموازنة لها اهمية كببرة كونها تعد "عملاً معقداً" تتطلب تمتع رؤساء الاقسام بالمعلومات الوافية من اجل اعداد موازنة الاقسام.

واكد حرص هيئة رئاسة مجلس النواب على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الوظيفي، وتسهيل كل ما يحقق الفائدة للمؤسسة التشريعية، مشيدا بما قدمه المعهد من نشاطات رغم قصر مدة تشكيله.

وفي كلمته خلال الدورة التي حضرتها الدكتورة ميادة الحجامي مدير عام دائرة البحوث وشكري محمود مدير عام الدائرة المالية، اكد الامين العام لمجلس النواب، اهمية اقامة الدورات التي تعمل على تحقيق الغايات والاهداف ذات القيمة الى جانب تطوير المعلومات المعرفية والمهارات الخاصة بالموظفين.

وشدد على وجوب ان يحافظ الموظف على المال العام من الهدر والضياع وعكس الصورة الايجابية للمؤسسة التي يعمل بها، لافتا الى اهمية الدورة في تعزيز مهارات الموظفين والتأكيد على اهمية العمل الجمعي والتعاون من اجل خدمة المؤسسة التشريعية.

بدوره، لفت مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض، الى أهمية اقامة الدورات التدريبية لتطوير اداء رؤساء الاقسام من اجل تطوير العمل في دوائر مجلس النواب، مشيرا الى ان الدورة هي الاولى في العام الجديد الذي سيشهد العديد من الدورات التدريبية والتطويرية وورش العمل والندوات التي تسهم بالنهوض بمستوى الموظفين وتسليط الضوء على التشريعات المهمة من اجل اقرارها او متابعة الملفات التي تهم البلد.

واستعرضت ميادة الحجامي مدير عام دائرة البحوث، التجارب المعتمدة في تحديد الاحتياجات اللازمة لتضمينها في موازنات الاقسام وطبيعة التقديرات للمشاريع المقترحة.

وتناولت الندوة، في يومها الاول الخطوات الرئيسة في إعداد موازنة الاقسام ومدى ملاءمة مهام القسم مع الميزانية الخاصة به.

وقدمت بان ذنون محمد مدير التدقيق في الدائرة المالية بالبرلمان، عرضاً عن الخطوات الرئيسة في اعداد ميزانية الاقسام والمراحل التي تخضع لها عبر وضع الخطوط العريضة لاحتياج كل قسم تمهيداً لاعتماد الموازنة الاجمالية قبل المصادقة عليها ضمن الستراتيجيات المعتمدة.

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