الصحة: الشركات التي ستعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية

2021/01/19 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- سجى جاسم

أكدت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، أن الشركات التي ستعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "الشركات التي ستعتمد عليها الوزارة شركات خاضعة للمعايير الدولية ومطابقة لأفضل المواصفات العالمية"، مشيراُ الى أن "اللقاح الأول الذي سيدخل العراق هو من إنتاج شركة فايزر وستكون هنالك تعاقدات أخرى مع الشركة ذاتها ومع غيرها بهدف توريد اللقاح من أكثر من مصدر".

وأضاف، أن "وزارة الصحة اتخذت في الشهر الماضي عدة إجراءات لمنع السلالة الجديدة من الدخول الى العراق والى الآن لا توجد أي إصابة بها".

وأشار الى أنه "خلال الأيام المقبلة سيكون هنالك تحديث لعدد من المختبرات الرئيسة في العراق منها مختبر الصحة العامة والمختبرات التعليمية في مدينة الطب".

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