2021/01/19 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل أمين عام مجلس شيوخ عشائر سامراء سامراء – محمد صادق السامرائي غيب الموت صباح امس الثلاثاء الامين العام لمجلس شيوخ عشائر سامراء ورئيس عشائر سامراء الاسبق الشيخ المرحوم قحطان يحيى السالم بن ناصر بن حسين بن محمد بن علي البكر .وهو الشيخ العام لعشيرة البورحمن في سامراء .وبحسب الاهالي فان […]

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