2021/01/19 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تمدّد تسجيل الطلبة للعام الدراسي الحالي التعليم يجدّد التقديم إلى الجامعات الحكومية الموازية بغداد – ساري تحسين وافقت وزارة التربية على تمديد فترة قبول الطلبة خريجي الدراسة المتوسطة في المدارس المهنية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس .كما قررت الوزارة تمديد تسجيل الطلبة الذين لم يلتحوا بالدوام […]

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