2021/01/19 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبة السجن لرئيس هيئة التقاعد السابق عن تهم فساد بغداد – الزمان اصدرت محكمة جنايات بغداد الرصافة ، حكما بالسجن ستة اعوام ضد رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق احمد عبد الجليل الساعدي ) عن تهم فساد. وقال مصدر إن (حكماً صدر على الساعدي بالحبس ستة اعوام عن جريمة رشا في عقد التأمين الصحي للمتقاعدين، […]

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