قطر تدعو دول الخليج لحوار مع إيران وتعرض الوساطة

2021/01/19 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت قطر دول الخليج العربي على الدخول

في حوار مع إيران، قائلة إن الوقت مناسب

للدوحة للتوسط في مفاوضات، حسبما قال

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد

الرحمن آل ثاني.

وأضاف الوزير القطري في مقابلة مع

تلفزي

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