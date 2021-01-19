العثور على جثث سبع عراقيين في سوريا

2021/01/19 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات السورية، الثلاثاء، على

سبع جثث تعود لعراقيين في ناحية الهول

بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وذكرت وكالة سانا الرسمية السورية، أن

"الجثث السبع تعود لأشخاص من أسرة واحدة

معظمهم نساء تمت تصفيته

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