2021/01/19 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الصحة ، الثلاثاء، أن الشركات التي ستعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" ،(19 كانون الثاني 2021)، إن "الشركات التي ستعتمد عليها الوزارة شركات خاضعة للمعايير الدولية ومطابقة لأفضل المواصفات العالمية"، مشيرا إلى أن "اللقاح الأول الذي سيدخل العراق هو من إنتاج شركة فايزر وستكون هنالك تعاقدات أخرى مع الشركة ذاتها ومع غيرها بهدف توريد اللقاح من أكثر من مصدر".

وأضاف، أن "وزارة الصحة اتخذت في الشهر الماضي عدة إجراءات لمنع السلالة الجديدة من الدخول إلى العراق وإلى الآن لا توجد أية إصابة بها".

وأشار الى أنه "خلال الأيام المقبلة سيكون هنالك تحديث لعدد من المختبرات الرئيسة في العراق منها مختبر الصحة العامة والمختبرات التعليمية في مدينة الطب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: سنتعاقد مع أكثر من شركة لتوفير لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: سنتعاقد مع أكثر من شركة لتوفير لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).