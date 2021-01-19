ماكونل يهاجم ترامب ويتهمه بتحريض

2021/01/19 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونل، الثلاثاء، إن "الغوغاء الذين هاجموا مبنى الكابيتول قد حرضوا من قبل الرئيس دونالد ترامب".

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