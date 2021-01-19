2021/01/19 | 22:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علمت 7SKY من مصادر خاصة ان رحلة علي حصني مع القوة الجوية وصلت الى النهاية وان الاول بدأ يستعد بالفعل لخوض تجربة جديدة.

مدرب الفريق ايوب اوديشو لم يمانع قرار مغادرة حصني ، والاخير تواصل مع الادارة طالباً تسوية الامور المالية قبل الاعلان الرسمي وتسليمه مبلغ 50 مليون دينار .

من جانب اخر فأن هيثم كاظم طلب من حصني تخفيض المبلغ المتبقي له في ذمة النادي ، وغداً سيجلسان لتسوية الامور المادية بشكل رسمي.

المصدر اكد ان حصني يرفض التنازل عن حقوقه المادية ، ومستعد ان يستمر الى نهاية الموسم حبيس الدكة ان اقتضى الامر .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خـاص ..



حان وقت الفراق بين علي حصني والقوة الجوية 7 SKY TV.

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