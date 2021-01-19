انتحار شاب داخل منزله في ديالى

2021/01/19 | 22:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الثلاثاء ، بانتحار شاب داخل منزله في محافظة ديالى.وقال المصدر، إن “شاباً يحمل شهادة جامعية في القانون أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في قضاء الخالص شمال بعقوبة بمحافظة ديالى”.وأضاف، أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي”.يشار إلى أن محافظة […]

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