واحد من بين كل 10 بريطانيين لديه أجسام مضادة لكورونا

2021/01/19 | 22:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أظهرت بيانات صحية بريطانية أن شخصا من كل 10 أشخاص لديه أجسام مضادة لكوفيد 19 في كانون الأول، أي ضعف الرقم المسجل في تشرين الأول الماضي.

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