إعادة خط كهرباء جلولاء بعد تعرضه للتخريب

2021/01/19 | 22:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، اعادة خط الطاقة الى ناحية جلولاء.

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