2021/01/19 | 22:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 10 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية، وترقب التطورات السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث..الذهب يرتفع 10 دولارات عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث..الذهب يرتفع 10 دولارات عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).