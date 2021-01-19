رئاسة الاتحاد الوطني تعزي مظلوم كوباني

2021/01/19 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، برقية تعزية الى مظوم كوباني بوفاة والدته فيما يأتي نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

السادة عائلة الدكتور خليل عبدي.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة (خزنه حاجي حسين) عقيلة الدكتور خليل عبدي ووالدتكم، نشارككم الحزن والمواساة العميقين، البقاء بحياتكم والعمر الطويل لكم.



نسأل الباري عز وجلّ ان يسكن روح الفقيدة الجنة وأن يلهم عائلتكم المناضلة والمثابرة الصبر والسلوان، وأن تكون هذه خاتمة أحزانكم.

إنا لله وإنا إليه راجعون

رئاسة الإتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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