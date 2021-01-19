بسم الله الرحمن الرحيم
السيد مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.
السادة عائلة الدكتور خليل عبدي.
ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة (خزنه حاجي حسين) عقيلة الدكتور خليل عبدي ووالدتكم، نشارككم الحزن والمواساة العميقين، البقاء بحياتكم والعمر الطويل لكم.
نسأل الباري عز وجلّ ان يسكن روح الفقيدة الجنة وأن يلهم عائلتكم المناضلة والمثابرة الصبر والسلوان، وأن تكون هذه خاتمة أحزانكم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
رئاسة الإتحاد الوطني الكوردستاني
PUKmedia
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الاتحاد الوطني تعزي مظلوم كوباني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الاتحاد الوطني تعزي مظلوم كوباني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).