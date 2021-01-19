مقترح بديل عن استقطاع الرواتب وحديث عن 3 تحديات قبل تمرير موزانة 2021 - عاجل

2021/01/19 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد الخبير الاقتصادي، فرات الموسوي، الثلاثاء، 19 كانون الثاني، 2021، أن هنالك 3 تحديات تواجه تمرير قانون الموازنة لعام 2021 في البرلمان.

وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة تواجه 3 تحديات، الأولى تتمثل بالعجز الكبير فيها، ومحاولة إيجاد إيرادات بديلة غير إيرادات النفط، اما التحدي الثاني يتمثل بحصة إقليم كردستان في الموازنة، في ظل عدم وجود أي اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لغاية الان بشأن تسليم موارد النفط وإيرادات المنافذ الحدودية".

واضاف أن "التحدي الثالث يتثمل بما جاءت به الورقة البيضاء التي عدتها الحكومة وما تضمنته من ضرائب على رواتب الموظفين واعتراض عدد كبير من النواب لها".

وتابع أن "رفع سعر النفط 3 دولارات عن السعر الموجود في الموازنة والبالغ 42 دولاراً سيوفر الكثير في صالح سد العجز من دون اللجوء إلى فرض الضرائب على رواتب الموظفين".

وبين الموسوي أن "الموازنة قد تمرر من دون التوصل لاتفاق مع كردستان من خلال تعهد الحكومة المركزية بدفع رواتب الإقليم مقابل الموافقة من قبل الاحزاب الكردية على تمرير الموازنة".

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أن مجلس النواب سيمضي في تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، دون إعادته إلى الحكومة.

وقال حمه في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة نتيجة الارقام المالية الكبيرة التي تضمنها المشروع سيدخل البلاد في متاهة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة".

وأضاف أن "اللجنة المالية لا تزال مستمرة في دراسة الارقام التي تضمنتها الموازنة وإجراء التعديلات اللازمة وفق الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب"، مؤكدا أن "البرلمان سيمضي في تمرير مشروع القانون بعد التعديل".

وبين أن "المالية النيابية تعمل حاليا على دراسة ملاحظات ومداخلات النواب من أجل تضمينها في موازنة 2021 ومن ثم عرضه على القانون للتصويت".

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