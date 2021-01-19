السعودية.. تحذير من موجة شديدة البرودة محفزة للإنفلونزا

2021/01/19 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو جمعية "آفاق" السعودية لعلوم الفلك نواف السليمي أن البلاد على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة مندفعة من شرق البحر المتوسط.

وقال السليمي إن "هذه الموجة الباردة محفزة للإصابة بالإنفلونزا، لذا يجب التدفئة جيدا في هذه الظروف".

وأضاف: "تلك الكتلة تعمل على انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر درجة مئوية، تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء على شمالا، ثم تتوغل بقوة على مناطق واسعة من البلاد نهاية الأسبوع وحتى مطلع الأسبوع المقبل بدرجات سالبة".

وقال: "ترافق هذه الموجة الباردة رياح الصبا التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار خصوصا في السواحل الغربية، نتيجة الفوارق الحرارية وفرق قيم الضغط الجوي".

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