تسجيل 100 اصابة جديدة مقابل 961 حالة شفاء من فيروس كورونا في اقليم كردستان

2021/01/19 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.الوزارة قالت في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: أربيل 14، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة حالة واحدة، ومثلها في كرميان.بالمقابل تم تسجيل 961 حالة شفاء جديدة من الفيروس، بواقع: 331 في أربيل، و177 في السليمانية، و377 في دهوك، و34 في كرميان، و42 في رابرين.أما حالات الوفيات الجديدة جراء الجائحة، فقد تم تسجيل أربع حالات، واحدة في أربيل، و2 في دهوك، وواحدة في كرميان، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان.وبهذا يصبح مجموع المصابين الكلي بالفيروس منذ بدء انتشاره في اقليم كردستان 105271 حالة إصابة، تعافى منهم 88709، في حين توفي جراء الجائحة 3445 شخصاً./انتهى9

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