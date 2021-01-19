إغلاق 19 مخيم وعودة 68500 ألف نازح عراقي إلى بيوتهم

2021/01/19 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، اليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/يناير، عن حصيلة عودة النازحين إلى ...

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