الصفار: نسبة العجز في الموازنة تجاوز 22%

موازنة 2021 من اصعب الموازنات في العراق
الموازنة تنظم حياة شعب لمدة سنة كاملة وتحمل اهداف وتترك اهداف وتبنى على اسس سابقة
موازنة 2021 لم تبنى على اسس سابقة بسبب انعدام الحسابات الختامية
الموازنة لا تعبر عن وضع العراق المالي والاقتصادي وخلت من توفير فرص العمل ومعالجة الفقر وضغط الانفاق وتوزيع الثراوات بالعدالة
الازمات الاقتصادية مفتعلة واموال العراق تكفي لادارة اربع دول
لدينا نوعين من الدخل النقدي والحقيقي من سلع وخدمات
الاتفاق في عام 2020 قرابة 70 ترليون دينار
المالية النيابية بصدد احداث تغيير كبير في الموازنة والاستضافات مستمرة
التعديلات تركز على تدقيق في كل وحدات الانفاق والتخصيص هل يناسب العمل في الوحدة الانفاقية سواء للوزارة او في مؤسسة اخرى
مشروع الموازنة ينطوي على مخالفات قانونية منها ان لا يتجاوز نسبة العجز 3% من الانتاج المحلي وهي قد تجاوزت 22%
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