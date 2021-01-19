العراق يقر استخدام لقاحي استرازنيكا وسينوفارم لمواجهة كورونا

2021/01/19 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على إجازة لقاحين جديدين ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي: ان مجلس الوزراء ناقش خلال جلسة اليوم الثلاثاء، التطورات الصحية في العراق

واضاف: ان وزارة الصحة اقرت استخدام لقاح مضاد لفايروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) ولقاح آخر من إنتاج شركة (استرازنيكا).

من جانبها كشفت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية، اليوم الثلاثاء، عن صدور موافقة على إجازة لقاحين جديدين ضد فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، في بيان: إنها أقرت استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا.

ووافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، في 27 ديسمبر/ كانون الأول، على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

PUKmedia وكالات

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