اعتقال جندي أمريكي بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك

2021/01/19 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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افادت وكالة أسوشيتد برس، باعتقال جندي أمريكي بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك.

وذكرت الوكالة ان "الجندي الأمريكي المعتقل خطط أيضا لمهاجمة جنود أمريكيين ودعم تنظيم داعش".

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