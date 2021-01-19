غواصة نووية وتحركات امريكية ... ايران تكشف عن سبب مناوراتها العسكرية الاخيرة

2021/01/19 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، الأسباب التي جعلت إيران تقوم بمناوراتها العسكرية الأخيرة.أتت تصريحات الوزير الإيراني على هامش اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث أكد أن بلاده سترد بشكل "ساحق على أدنى خطأ" في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية لإيرانية.وكشف العميد حاتمي "، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية ، عن الأسباب التي جعلت بلاده تقوم بالمنارات الأخيرة، حيث قال: "نفذ الأمريكيون بعض التحركات في المنطقة بما فيها إرسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة".واضاف :" برزت بعض الشكوك لعلهم أخطأوا في حساباتهم بشأن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء عليه كان من الضروري أن نعرض الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة للدفاع عن عزة البلاد وأمنها".وشدد الوزير الإيراني على أن جيش بلاده أوصل رسالة للأعداء بأن عليهم "أن لا يرتكبوا أدنى خطأ في حساباتهم، لأن أدنى خطأ سترد عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع وساحق.وشدد حاتمي على :" ان القدرات العسكرية الايرانية هي فقط من أجل حفظ السلام والأمن في إيران،لذلك سنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة وسنعمل على تطويرها"./انتهى9

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