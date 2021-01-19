لاعبو النجف يجرون مرانهم الاول بقيادة الكادر التدريبي الجديد

2021/01/19 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اجرى فريق نادي النجف الكروي اولى وحداته التدريبية بقيادة كادره التدريبي الجديد المؤلف من الكابتن هاتف شمران و مساعديه الذين باشروا بمهامهم .وقال المكتب الاعلامي للنادي :" ان اللاعبين مارسوا مرانهم اليوم ، استعدادا لمواجهة الصناعات الكهربائية نهاية الاسبوع الجاري"./انتهى

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